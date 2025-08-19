Компания-производитель лабубу увеличила прибыль почти на 400% Производитель лабубу увеличил прибыль в первой половине 2025 года на 397%

Китайская компания-производитель игрушек лабубу Pop Mart увеличила свою прибыль в первой половине 2025 года на 397%, сообщило агентство Bloomberg. При этом выручка выросла на 204%, до $1,93 млрд.

Основатель Pop Mart Ван Нин отметил, что показатели компании увеличиваются быстрее, чем ожидалось. При этом он добавил, что продажи игрушки за рубежом, возможно, в этом году окажутся больше, чем в Китае. При этом акции Pop Mart с начала 2025-го выросли на 213%.

Ранее пресс-служба Комиссии по безопасности потребительских товаров США сообщила, что поддельные игрушки лабубу могут представлять серьезную опасность для маленьких детей и даже приводить к летальным исходам. Организация рекомендовала избегать распродаж и проверять число зубов на игрушке, чтобы она соответствовала оригиналу.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что новомодные игрушки лабубу должны проходить детальную экспертизу различных специалистов. По его мнению, в первую очередь нужен психологический анализ с последующим заключением экспертов.