Лучшая запеканка из кабачка, риса и карамельного лука! Летний хит! Нежная, сочная запеканка с куриным фаршем, рисом и карамелизованным луком — это комфортная еда в ее лучшем проявлении! Простота приготовления и насыщенный вкус делают её хитом на любой кухне.

Ингредиенты

Кабачок — 800 г

Фарш куриный — 500 г

Лук репчатый — 2 шт.

Рис отварной — 200 г

Сыр твёрдый — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Сметана — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль, перец чёрный молотый — по вкусу

Зелень свежая (укроп, петрушка) — для подачи

Приготовление

Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на медленном огне с 1 ст. л. масла до золотистого цвета и карамелизации (10-15 минут). Кабачок натрите на крупной тёрке, посолите и оставьте на 10 минут. Затем отожмите лишнюю жидкость. Смешайте фарш с отварным рисом, чесноком, солью и перцем. Смажьте форму для запекания маслом. Выкладывайте слоями: половина кабачка → фарш с рисом → карамелизованный лук → оставшийся кабачок. Смешайте сметану с яйцом, посолите и равномерно полейте запеканку. Посыпьте тёртым сыром и запекайте при 180°C 40-45 минут до золотистой корочки. Дайте настояться 10-15 минут перед подачей. Украсьте свежей зеленью.

