28 августа 2025 в 09:00

Лучшая запеканка из кабачка, риса и карамельного лука! Летний хит

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лучшая запеканка из кабачка, риса и карамельного лука! Летний хит! Нежная, сочная запеканка с куриным фаршем, рисом и карамелизованным луком — это комфортная еда в ее лучшем проявлении! Простота приготовления и насыщенный вкус делают её хитом на любой кухне.

Ингредиенты

  • Кабачок — 800 г
  • Фарш куриный — 500 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Рис отварной — 200 г
  • Сыр твёрдый — 100 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сметана — 100 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Соль, перец чёрный молотый — по вкусу
  • Зелень свежая (укроп, петрушка) — для подачи

Приготовление

  1. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на медленном огне с 1 ст. л. масла до золотистого цвета и карамелизации (10-15 минут). Кабачок натрите на крупной тёрке, посолите и оставьте на 10 минут. Затем отожмите лишнюю жидкость.
  2. Смешайте фарш с отварным рисом, чесноком, солью и перцем. Смажьте форму для запекания маслом. Выкладывайте слоями: половина кабачка → фарш с рисом → карамелизованный лук → оставшийся кабачок. Смешайте сметану с яйцом, посолите и равномерно полейте запеканку.
  3. Посыпьте тёртым сыром и запекайте при 180°C 40-45 минут до золотистой корочки. Дайте настояться 10-15 минут перед подачей. Украсьте свежей зеленью.

Ранее мы готовили кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингредиентов.

кабачки
фарш
мясо
запеканка
рис
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
