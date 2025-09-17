Самая вкусная закуска к картошке и мясу! Кабачки, маринованные с горчицей!

Кабачки, маринованные с горчицей, — это хрустящая пикантная закуска, которая украсит любой стол. Идеальное сочетание нежности молодых кабачков, остроты горчицы и пряностей делает это блюдо настоящим хитом летних заготовок. Такая закуска отлично подходит к мясу, картошке или просто как самостоятельная закуска к праздничному столу. Готовится быстро, а исчезает еще быстрее!

Вам понадобится: 1 кг молодых кабачков, 2 ст. л. горчицы, 3 зубчика чеснока, 1 пучок укропа, 1 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, 100 мл растительного масла, 100 мл уксуса 9%. Кабачки нарежьте тонкими кружочками. Чеснок пропустите через пресс, укроп мелко порубите. Смешайте кабачки с чесноком и укропом. Приготовьте маринад: смешайте горчицу, соль, сахар, масло и уксус. Залейте кабачки маринадом, хорошо перемешайте. Оставьте при комнатной температуре на 2–3 часа, затем уберите в холодильник. Через 12 часов закуска готова. Храните в холодильнике до двух недель.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.