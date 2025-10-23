Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 16:00

Рваная свинина — это хит: обалденно вкусно горячей и холодной на бутерброды — все сделает духовка и этот маринад

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим нежнейшую рваную свинину, которая буквально тает во рту! Это идеальный рецепт для тех, кто любит сочное, ароматное мясо без лишних хлопот. Свинина получается мягкой и ароматной, а специи придают ей насыщенный вкус, который порадует даже самых требовательных гурманов.

Свиная шея маринуется в смеси соли, сахара, копченой паприки, чеснока, черного перца, соевого соуса, лимона и горчицы в зернах с добавлением растительного масла. После ночного маринования мясо запекают сначала при 150 °C 2,5 часа, затем завернутое в фольгу — еще 3 часа при 120 °C. В конце режим «Гриль» делает корочку золотистой, а внутренняя часть остается невероятно сочной.

Готовую свинину разбирают на волокна — горячей она подается как самостоятельное блюдо или с гарниром, а когда остынет, идеально подходит для бутербродов и бургеров. Такое мясо точно станет звездой вашего стола, а муж останется в восторге!

Ранее мы готовили мясо, чтобы получилось вкуснее шашлыка. Карамельная свинина в медово-горчичном соусе.

свинина
мясо
простой рецепт
маринады
Ольга Шмырева
О. Шмырева
