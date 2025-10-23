Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 10:27

Откройте для себя мясо по-московски: сочное блюдо под сливочным соусом вместо майонеза

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это блюдо стало для меня настоящим открытием — нежное мясо под сливочным соусом бешамель заменило все предыдущие рецепты. Оно получается удивительно сочным и ароматным, с изысканным вкусом, который напоминает деликатесы из хорошего ресторана. При этом готовится совсем несложно, а результат всегда вызывает восторг у домашних.

Готовлю так: нарезаю 550 граммов свинины на порционные куски, отбиваю их, солю и перчу. Для секретного соуса растапливаю 30 граммов сливочного масла, добавляю столовую ложку муки и прогреваю 30 секунд. Тонкой струйкой вливаю 300 мл молока, постоянно помешивая, до загустения, добавляю щепотку мускатного ореха. В смазанный противень выкладываю мясо, слегка покрываю его бешамелью, затем слой лука, кружочки помидоров, снова соус и завершаю тертым сыром (120 г). Запекаю при 180 °C около 30 минут до золотистой корочки. Мясо получается невероятно нежным, а сливочный соус придает ему особую бархатистость.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

