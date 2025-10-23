Тайна смерти гитариста Kiss расследуется судмедэкспертом

Обстоятельства смерти 74-летнего гитариста легендарной группы Kiss Пола Эйса Фрейли выясняет приглашенный судмедэксперт, сообщает издание RadarOnline. Специалист подтвердил, что процедура вскрытия тела музыканта не осуществлялась.

В ближайшее время будут проведены требуемые токсикологические анализы и внешнее исследование, говорится в материале. По информации осведомленного источника, установление и оглашение точных причин кончины артиста произойдет в течение следующих нескольких недель.

Ранее появилась информация, что Фрейли, известный под сценическим псевдонимом Эйс, ушел из жизни на 75-м году. Согласно медицинскому заключению, смерть музыканта наступила в результате черепно-мозговой травмы, полученной при падении в его собственной студии в конце сентября.

Кроме того, бас-гитарист легендарной американской рок-группы Kiss Джин Симмонс попал в ДТП в калифорнийском Малибу. Музыкант потерял сознание во время управления автомобилем Lincoln Navigator, после чего совершил столкновение с припаркованным транспортным средством на шоссе Pacific Coast Highway.