23 октября 2025 в 13:33

Имущество экс-главы Плеса на 1 млрд рублей обратили в доход государства

Суд Ивановской области обратил в доход РФ имущество экс-главы Плеса Шевцова

Алексей Шевцов Алексей Шевцов Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Приволжский городской суд Ивановской области обратил в доход РФ имущество бывшего председателя совета Плеса Алексея Шевцова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По данным ТАСС, общая сумма составила более 1 млрд рублей. Речь также идет об имуществе родственников Шевцова.

Суд постановил: исковые требования прокуратуры Ивановской области удовлетворить в полном объеме, — озвучил решение судья Николай Калаев.

Заседание началось в среду, 22 октября, и продлилось более 12 часов. Несмотря на ночное время, суд не раз отказал в переносе слушания.

Представитель Шевцова Валерия Рытвина сообщила, что на решение суда будет подана апелляция. По ее словам, в ходе заседания было отказано в 15 ходатайствах, включая назначение экспертизы стоимости объектов.

Ранее выяснилось, что Шевцов оформил на родственников больше двух третей недвижимого имущества в Плесском городском поселении. Прокурор Андрей Жугин уточнил, что многие объекты изначально формально записывались на брата экс-мэра, после чего распределялись между другими членами семьи.

суды
имущество
иноагенты
Ивановская область
