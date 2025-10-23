Раскрыто, как бывший мэр-иноагент прятал имущество «по карманам» родных Экс-мэр Плеса Шевцов переписал на родственников две трети городской недвижимости

Бывший мэр Плеса Ивановской области Алексей Шевцов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оформил на родственников больше двух третей недвижимого имущества в Плесском городском поселении, заявил областной прокурор Андрей Жугин. По его словам, которые передает РИА Новости, многие объекты сначала формально записывались на брата экс-мэра, а затем распределялись между другими членами семьи.

Истребуемое коррупционно нажитое имущество «пряталось по карманам» близких родственников. <…> На сегодняшний день на родственников Шевцовым записано более двух третей всего недвижимого имущества в Плесском городском поселении, — подчеркнул прокурор.

Он отметил, что речь идет о порядка 100 объектов недвижимости. Совокупная площадь всех присвоенных Шевцовым участков сопоставима с площадью плесского музея-заповедника, уточнил Жугин. В связи с этим ивановская прокуратура требует взыскать с чиновника более 1 млрд рублей коррупционных доходов и обратить в доход государства 150 объектов недвижимости.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали заместителя председателя правительства Ивановской области Антона Арсеньева. По данным источника, чиновника подозревают во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.