Стали известны подробности попытки тарана посольства РФ в Бухаресте

Житель Румынии, который попытался на автомобиле протаранить ворота посольства России в Бухаресте, находился под действием наркотиков, передает агентство Agerpress. При этом водительское удостоверение задержанного оказалось недействительно.

Как сообщили в жандармерии, 53-летний гражданин Румынии был доставлен в Национальный институт судебной медицины для взятия биологических анализов. В его крови обнаружили два наркотических вещества.

Вскоре на место происшествия прибыл экипаж дорожной полиции, члены которого после проверки констатировали, что водительское удостоверение задержанного недействительно, а также он показал положительный результат на два вещества, — заявили силовики.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в 03:00 мск. Пытавшегося протаранить ворота мужчину вовремя остановили сотрудники службы безопасности и жандармерия.

