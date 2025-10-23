Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 10:51

Стали известны подробности попытки тарана посольства РФ в Бухаресте

Agerpress: таранивший посольство РФ мужчина находился под действием наркотиков

Российское посольство в Бухаресте Российское посольство в Бухаресте Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Житель Румынии, который попытался на автомобиле протаранить ворота посольства России в Бухаресте, находился под действием наркотиков, передает агентство Agerpress. При этом водительское удостоверение задержанного оказалось недействительно.

Как сообщили в жандармерии, 53-летний гражданин Румынии был доставлен в Национальный институт судебной медицины для взятия биологических анализов. В его крови обнаружили два наркотических вещества.

Вскоре на место происшествия прибыл экипаж дорожной полиции, члены которого после проверки констатировали, что водительское удостоверение задержанного недействительно, а также он показал положительный результат на два вещества, — заявили силовики.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в 03:00 мск. Пытавшегося протаранить ворота мужчину вовремя остановили сотрудники службы безопасности и жандармерия.

До этого писали, что пьяный мужчина за рулем Lexus протаранил детский сад в Химках. На опубликованных кадрах можно увидеть черный автомобиль с поврежденным бампером, рядом с машиной стоят очевидцы происшествия. В результате его действий никто из детей и сотрудников не пострадал.

Европа
Румыния
посольства
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, при каком условии состоится встреча Путина и Трампа
Эксперт раскрыл, отразятся ли санкции США на российских автомобилистах
В РСТ рассказали, смогут ли россиян посещать Европу вопреки санкциям
Киркоров объяснил, почему в Сети завирусились танцоры Булановой
В ЕГЭ хотят ввести новый предмет
Озвучено решение суда по делу незаконно въехавшего в Россию француза
Самый юный пилот «Формулы-3» оказался отцеубийцей
В Приморье незаконно вырубили более 300 деревьев
Бывший депутат Госдумы хочет выйти под подписку о невыезде
Королевская семья Британии: новости, Уильям согласился встретиться с Гарри
Похоронное бюро потеряло тело и подменило покойника
«Врагу не пожелаю»: жена телеведущего Николаева рассказала о его состоянии
«Осталось немного»: ВСУ потеряли почти все истребители
В России тратят десятки миллиардов на спреи для носа и потом идут под нож
В Венгрии обозначили главное препятствие для переговоров США и России
В российском регионе от взрыва колонки пострадали два человека
Появились кадры нападения тигра на фермеров в поле
«Взгляд в непонятное будущее»: военэксперт о шансах передачи Gripen ВСУ
Военный эксперт объяснил присутствие арабских наемников ВСУ в ДНР
Китай и США договорились о переговорах в одной из стран Азии
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.