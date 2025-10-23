Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 октября 2025 в 09:54

В европейском городе пытались протаранить ворота посольства России

Житель Румынии пытался протаранить ворота посольства России в Бухаресте

Посольство РФ в Румынии, Бухарест Посольство РФ в Румынии, Бухарест Фото: Николай Морозов/ТАСС

Житель Румынии пытался протаранить ворота посольства России в Бухаресте, сообщил телеканал Digi24. Злоумышленника задержали, в его крови нашли следы наркотиков.

Инцидент произошел в 03:00 мск. Пытавшегося протаранить ворота мужчину вовремя остановили сотрудники службы безопасности и жандармерия.

Ранее автомобиль врезался в расположенный у Белого дома контрольно-пропускной пункт Секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства. Инцидент произошел всего в 300 метрах от официальной резиденции президента Дональда Трампа. Отмечается, что водителя немедленно арестовали. Его автомобиль внимательно осмотрели и признали безопасным.

До этого автомобиль Lexus протаранил шлагбаум на контрольно-пропускном пункте «Отачь» со стороны Украины и скрылся на территории Молдавии. Автомобиль на большой скорости проехал через ограждение и столкнулся с автобусом.

Кроме того, в Иркутске грузовик на полной скорости протаранил парикмахерскую на пересечении улиц Мухиной и Юбилейной. Сначала он столкнулся с легковым автомобилем и вылетел на тротуар, после чего врезался в стену здания. По предварительным данным, жертв и пострадавших удалось избежать.

Румыния
Россия
посольства
машины
