Сосед Усольцевых рассказал, могли ли они примкнуть к секте или староверам Сосед Усольцевых Дунаев усомнился в их принадлежности к староверам и сектантам

Сосед пропавших Усольцевых Андрей Дунаев считает наиболее вероятной версию о том, что семья заблудилась в суровой местности, а не попала в секту или примкнула к религиозной общине, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, он ничего не знает о возможной принадлежности Усольцевых к староверам.

Видел его (Сергея Усольцева — NEWS.ru) по телевизору как-то на городском телевидении Железногорска. Знаю, что он участвовал там в молодежном движении. Вот это я знаю, но про староверов не в курсе. <...> Та версия, что его потеряли и ищут, я считаю, что, наверное, она ближе к истине. Почему? Потому что места там действительно суровые, — сказал Дунаев.

По словам соседа, Сергей является трудолюбивым человеком с твердым характером и собственными убеждениями. Несмотря на деревенское происхождение, он отличался замкнутостью и не допускал посторонних в свой круг общения, хотя открытых конфликтов не провоцировал. Материальное положение Усольцевых Дунаев оценил как скромное, отметив отсутствие наемных рабочих при строительстве дома.

Ранее криминалист Михаил Игнатов выдвинул предположение о возможной причастности членов религиозной секты к исчезновению семьи Усольцевых в окрестностях Красноярска. Специалист также допустил сценарий с организованным похищением, когда преступники намеренно выводят из строя мобильные устройства для затруднения поисков.