Адвокат ответит, можно ли оспорить штраф с дорожной камеры

Автомобилисты могут оспорить штрафы, пришедшие с дорожных камер, рассказал «Радио 1» адвокат Вадим Рождественский. Он пояснил, что окончательное постановление всегда выносит живой человек.

Очень много помарок делают камеры. Когда, например, ошибка в номере авто, то постановление приходит не тем владельцам, собственникам. Очень много случаев было, когда на встречной полосе присылали штрафы, — рассказал Рождественский.

Он пояснил, что часто обжалование штрафов требует специфических юридических познаний и времени на посещение судебных заседаний. Адвокат посоветовал внимательно взвесить решение об обжаловании штрафа.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов рассказал, что россияне в течение 10 дней с момента происшествия могут обжаловать ошибочный штраф. Он также напомнил о том, что камеры видеонаблюдения расположены на особо опасных участках дороги.