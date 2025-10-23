Захарова сравнила одно решение ЕС с «практикой тоталитарных сект» Захарова заявила, что ЕС навредит себе решением о запрете закупок газа из России

Решение Европейского союза о запрете закупок российского газа с 1 января 2028 года можно описать фразой «назло бабушке отморожу уши», оно напоминает «практику тоталитарных сект», заявила представитель МИД Мария Захарова во время брифинга. Как передает корреспондент NEWS.ru, спикер министерства добавила, что данный шаг ЕС — «полный мрак».

Это классическая история реализации философии «назло бабушке отморожу уши». Это, конечно, полный мрак. <…>. Это, честно говоря, уже какие-то напоминает практики тоталитарных сект, — заявила дипломат.

Ранее Захарова говорила, что любые действия Европейского союза по изъятию российских активов спровоцируют гарантированный и чувствительный ответ. Она подчеркнула, что Российская Федерация будет действовать в строгом соответствии с принципом взаимности, руководствуясь национальными интересами и необходимостью компенсации причиненного ущерба.

Захарова также отмечала, что санкционная политика ЕС против России в первую очередь наносит ущерб самому Брюсселю. По ее словам, возможности для дальнейшего расширения ограничительных мер практически полностью исчерпаны.