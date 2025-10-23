Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 16:42

Два российских региона попали под удар украинских беспилотников

Минобороны РФ: 15 беспилотников ВСУ сбили в Брянской и Белгородской областях

Средства ПВО сбили 15 беспилотников ВСУ в двух российских регионах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В частности, 14 дронов нейтрализовали в Брянской области и еще один — в Белгородской области.

В период с 12:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее военное ведомство проинформировало, что российские силы ПВО сбили за сутки почти 300 украинских беспилотников. Также ВС РФ уничтожили в зоне спецоперации три управляемые авиабомбы.

Кроме того, стало известно, что средства ПВО уничтожили 32 беспилотника ВСУ в утренние часы 23 октября. Воздушные атаки были отражены с 08:00 до 12:00 по московскому времени в ходе массового налета. Наибольшее число дронов было сбито в небе над Калужской областью, где нейтрализовали 17 БПЛА.

Россия
Минобороны РФ
Брянская область
Белгородская область
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роскошь 90-х, личный лес, охрана: что известно о «резиденции Жириновского»
Врач рассказал, какие тонизирующие напитки могут вызвать зависимость
Гимнастка Мельникова во второй раз стала абсолютной чемпионкой мира
Российская спортсменка сдала «тест на женщину»
В России высказались о запрете детям до 16 лет использовать соцсети
Криминалист допустил, что семью Усольцевых могли принести в жертву
Два российских региона попали под удар украинских беспилотников
«Сделать больно детям»: политолог о самом неординарном пакете санкций ЕС
«Вы знаете всю меру горя»: Медведев высказался о поддержке семей бойцов СВО
Прокурор запросил для известного бизнес-коуча срок, как за убийство
Взрыв в Луганске признали терактом
Адвокат Трунов рассказал, могло ли Усольцевых засосать в болото
Лейбл Koala Music начал сотрудничество с Гнесинкой и ВШЭ
Десятки тысяч человек провели митинг в Будапеште
ИИ на стройке: от проектирования до эксплуатации
Кто имеет право на льготы на парковках Уфы: инструкция для автомобилистов
Адвокат Карабанов объяснил, как Усольцевы могли сбежать за рубеж
«Надо резать правду матку»: Медведев призвал не давать спуску врагам России
Российский бизнесмен лишился недвижимости почти на 4 млрд рублей
На Украине раскрыли причину остановки закачки газа в подземные хранилища
Дальше
Самое популярное
Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.