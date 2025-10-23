Два российских региона попали под удар украинских беспилотников Минобороны РФ: 15 беспилотников ВСУ сбили в Брянской и Белгородской областях

Средства ПВО сбили 15 беспилотников ВСУ в двух российских регионах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В частности, 14 дронов нейтрализовали в Брянской области и еще один — в Белгородской области.

В период с 12:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее военное ведомство проинформировало, что российские силы ПВО сбили за сутки почти 300 украинских беспилотников. Также ВС РФ уничтожили в зоне спецоперации три управляемые авиабомбы.

Кроме того, стало известно, что средства ПВО уничтожили 32 беспилотника ВСУ в утренние часы 23 октября. Воздушные атаки были отражены с 08:00 до 12:00 по московскому времени в ходе массового налета. Наибольшее число дронов было сбито в небе над Калужской областью, где нейтрализовали 17 БПЛА.