Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 14:18

ЕС раскрыл, кто пополнил антироссийский санкционный список

ЕС ввел санкции против начальника Главного штаба «Юнармия» Головина

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Евросоюз включил в санкционный список начальника Главного штаба движения «Юнармия» Героя России Владислава Головина, говорится в опубликованном «Официальным журналом ЕС» постановлении Совета Евросоюза. По мнению еврочиновников, Головин якобы придерживается взглядов, противоречащих политике Европы по Украине.

Евросоюз одобрил введение 19-го пакета ограничительных мер в отношении России из-за ситуации на Украине. В документе утверждается, что начальник Главного штаба «Юнармии» привержен пророссийским взглядам.

Ранее Совет Европейского союза в опубликованном 23 октября заявлении сообщил о включении ПАО «Соллерс» с дочерними структурами и грузоперевозчика «Транзит» в новый, 19-й пакет санкций против России. Перечень ограничений содержит 21 фамилию физических лиц и 42 наименования юридических лиц.

Кроме того, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ограничительная политика Евросоюза прежде всего бьет по интересам самого Брюсселя. Дипломат подчеркнула, что потенциал для дальнейшего усиления санкционного давления на Россию в значительной мере исчерпан.

юнармия
санкции
Евросоюз
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван способ перекрыть снабжение ВСУ на Донбассе
Врачи спасли новорожденного с несколькими аномалиями сердца в ХМАО
«Не знаем, как жить»: в МИД искрометной шуткой ответили на один запрет ЕС
Усольцевы выбрались из тайги? Поиски семьи 23 октября: последние новости
Политолог разъяснил, почему оппозиции сегодня не удастся свергнуть Макрона
Опрос показал реальную популярность кофе навынос в России
Жигунов отменил выступление в Севастополе из-за трагедии
В России придумали, как обезопасить граждан от попадания в рабство
Давка произошла в российской школе из-за невнимательности охранника
Стало известно, что грозит футбольному судье Захарову за избиение пешехода
Врач объяснил, как отличить аллергию на холод от обморожения
«Изумительный человек»: ветеран «Спартака» о смерти легенды «Торпедо»
Известный футбольный судья попал в скандал с избиением в Казани
В США обнаружили неожиданную опасность со стороны России
«Европейский мейнстрим»: в Венгрии обвинили ЕС в саботаже мира на Украине
В ГД предложили указывать на упаковках еды рекомендуемую норму потребления
В МИД Китая жестко ответили на санкционную политику Евросоюза
«Слезы наворачиваются»: Игнатьев о смерти легенды «Торпедо» Шустикова
В Минспорта назвали двойными стандартами решение о недопуске россиян на ЧЕ
Адвокат оценил законность многократных штрафов за превышение скорости
Дальше
Самое популярное
Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.