ЕС раскрыл, кто пополнил антироссийский санкционный список ЕС ввел санкции против начальника Главного штаба «Юнармия» Головина

Евросоюз включил в санкционный список начальника Главного штаба движения «Юнармия» Героя России Владислава Головина, говорится в опубликованном «Официальным журналом ЕС» постановлении Совета Евросоюза. По мнению еврочиновников, Головин якобы придерживается взглядов, противоречащих политике Европы по Украине.

Евросоюз одобрил введение 19-го пакета ограничительных мер в отношении России из-за ситуации на Украине. В документе утверждается, что начальник Главного штаба «Юнармии» привержен пророссийским взглядам.

Ранее Совет Европейского союза в опубликованном 23 октября заявлении сообщил о включении ПАО «Соллерс» с дочерними структурами и грузоперевозчика «Транзит» в новый, 19-й пакет санкций против России. Перечень ограничений содержит 21 фамилию физических лиц и 42 наименования юридических лиц.

Кроме того, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ограничительная политика Евросоюза прежде всего бьет по интересам самого Брюсселя. Дипломат подчеркнула, что потенциал для дальнейшего усиления санкционного давления на Россию в значительной мере исчерпан.