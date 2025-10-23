Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 16:41

«Вы знаете всю меру горя»: Медведев высказался о поддержке семей бойцов СВО

Медведев: партия ЕР должна быть главным помощником в поддержке семей бойцов СВО

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Партия «Единая Россия» должна стать главным и самым активным помощником российской армии и государства в деле поддержки семей участников спецоперации, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев в ходе Федерального Совета первичных отделений политсилы. Политик отметил, что члены партии в курсе всех проблем, связанных с этим, передает корреспондент NEWS.ru.

Я бы мог сейчас начать перечислять, на что нужно обратить внимание, но, если говорить прямо, мне даже неловко это делать. Вы сами это знаете. Не хуже, а в чем-то даже лучше меня. Потому что вы находитесь на переднем крае общения с семьями, с теми людьми, кто отправил своих отцов, сыновей на фронт. Вы знаете все проблемы, всю меру горя, какие материальные задачи нужно решать в случае, когда происходит что-то непоправимое, — сказал Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ заявил, что нельзя давать спуску врагам РФ. По его словам, надо давать ответ противникам страны. Медведев указал, что мир изменился, а сейчас информация распространяется моментально, не так, как раньше.

