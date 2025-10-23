Рекрутер рассказала, как соцсети влияют на образ кандидата

Влияние контента в соцсетях может сказаться на решении о приеме на работу, рассказала «Вечерней Москве» рекрутер Ольга Дементьева. Она отметила, что часто влияние контента на получение работы зависит от того, кто принимает решение, а неудачный пост может стать поводом отказать соискателю.

Если ты суперпрофи, на многое могут закрыть глаза. Но новых кандидатов изучают внимательнее. Если человек много пишет о политике, нужно смотреть на тональность. Если он ругается, высказывает резкие, осуждающие, негативные суждения, мы предполагаем, что завтра он может так же написать о наших клиентах, партнерах или бывшем начальнике, — рассказала Дементьева.

Рекрутер подчеркнула, что работодателю необходимо понять, делится ли человек информацией в соцсетях обдуманно или же это обычный эмоциональный всплеск. По словам эксперта, работодатель может оценить такое поведение как потенциальную угрозу репутации.

Ранее глава отдела организации трудоустройства Екатерина Желябина рассказала, что кандидат после собеседования может позвонить рекрутеру для уточнения решения о его кандидатуре. Однако сотрудник отдела кадров может не иметь информации по поводу мнения руководителя.