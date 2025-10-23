Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 10:55

Раскрыта истинная причина отмены переговоров Путина и Трампа

Политолог Блохин: Трамп отменил встречу с Путиным из-за сильного прессинга

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: РИА Новости

Президент США Дональд Трамп отказался от запланированной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште из-за мощного давления, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, глава Белого дома столкнулся с прессингом как внутри страны, так и за ее пределами.

Я думаю, что все-таки решение об отмене переговоров с Путиным принято Трампом не из-за неэффективности, а из-за сильного внешнего и внутреннего прессинга. Условно говоря, внутри страны есть глубинное государство, которое давит на Трампа. На него оказывают давление даже собственные однопартийцы, которые одновременно с этим пытаются инициировать законопроект о признании России спонсором терроризма. Внешнее давление тоже осуществляется нехилое: те же евробюрократы, Украина, — пояснил Блохин.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев предложил Трампу провести встречу с Путиным в Москве. По его словам, если американский лидер испытывает сомнения относительно поездки в Будапешт, российская столица может стать подходящей альтернативой.

