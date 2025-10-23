Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 10:48

В Госдуме предсказали массовое возвращение уехавших из России артистов

Даванков: многие уехавшие из России артисты со временем захотят вернуться

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Многие артисты, покинувшие Россию после начала СВО, со временем захотят вернуться на родину, заявил ТАСС вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. По его мнению, не следует обращать особого внимания на тех, кто просто уехал, но не совершал преступлений.

Я знаю, что такое тоска по родине. И конечно, они захотят вернуться так или иначе. Если они совершили какие-то преступления — это один вопрос. А если просто уезжали и потом вернутся, я думаю, что не надо обращать на это особого внимания, — сказал он.

Политик также выступил против того, чтобы возвращение сопровождалось публичными актами покаяния, пояснив, что люди имеют право менять взгляды. Кроме того, Даванков не видит оснований лишать государственных званий тех, кто уехал по личным причинам и не выступает с антироссийскими заявлениями.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что уехавшие из страны артисты не могут последовать совету депутата Госдумы и народного артиста России Дмитрия Певцова заняться зарубежными проектами, поскольку не востребованы за границей. По его мнению, большинство из них не находят работу по профессии и вынуждены лишь следить за успехами оставшихся на родине коллег.

