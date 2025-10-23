ЗАЭС снова получит питание после ремонта стратегической ЛЭП Глава МАГАТЭ Гросси заявил о завершении ремонта ЛЭП «Днепровская»

Ремонтные работы на линии электропередачи «Днепровская», обеспечивающей энергоснабжение Запорожской атомной электростанции с российской стороны, успешно завершены, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. В МАГАТЭ подчеркнули, что восстановление внешнего электропитания станции представляет собой ключевой шаг для гарантирования ядерной безопасности.

Восстановление внешнего питания <…> Запорожской АЭС продолжается после месячного отключения, ремонт 75-киловольтной Днепровской линии завершен в условиях локального прекращения огня, — сказал руководитель.

Ранее Рафаэль Гросси говорил, что удары по ядерным объектам являются абсолютно недопустимыми. Об этом он сказал после ночной атаки беспилотника на Нововоронежскую атомную электростанцию. Международное агентство получило от российской стороны детальную информацию о произошедшем инциденте и подтвердило отсутствие угрозы для ядерной безопасности.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обнародовал первое фото Нововоронежской АЭС, сделанное после атаки украинского беспилотного летательного аппарата. На снимке зафиксирована башенная испарительная градирня энергоблока № 6 с четко видимыми следами копоти в месте детонации дрона.