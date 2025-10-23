Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 10:43

ЗАЭС снова получит питание после ремонта стратегической ЛЭП

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о завершении ремонта ЛЭП «Днепровская»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ремонтные работы на линии электропередачи «Днепровская», обеспечивающей энергоснабжение Запорожской атомной электростанции с российской стороны, успешно завершены, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. В МАГАТЭ подчеркнули, что восстановление внешнего электропитания станции представляет собой ключевой шаг для гарантирования ядерной безопасности.

Восстановление внешнего питания <…> Запорожской АЭС продолжается после месячного отключения, ремонт 75-киловольтной Днепровской линии завершен в условиях локального прекращения огня, — сказал руководитель.

Ранее Рафаэль Гросси говорил, что удары по ядерным объектам являются абсолютно недопустимыми. Об этом он сказал после ночной атаки беспилотника на Нововоронежскую атомную электростанцию. Международное агентство получило от российской стороны детальную информацию о произошедшем инциденте и подтвердило отсутствие угрозы для ядерной безопасности.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обнародовал первое фото Нововоронежской АЭС, сделанное после атаки украинского беспилотного летательного аппарата. На снимке зафиксирована башенная испарительная градирня энергоблока № 6 с четко видимыми следами копоти в месте детонации дрона.

МАГАТЭ
Рафаэль Гросси
ЗАЭС
Запорожская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, при каком условии состоится встреча Путина и Трампа
Эксперт раскрыл, отразятся ли санкции США на российских автомобилистах
В РСТ рассказали, смогут ли россиян посещать Европу вопреки санкциям
Киркоров объяснил, почему в Сети завирусились танцоры Булановой
В ЕГЭ хотят ввести новый предмет
Озвучено решение суда по делу незаконно въехавшего в Россию француза
Самый юный пилот «Формулы-3» оказался отцеубийцей
В Приморье незаконно вырубили более 300 деревьев
Бывший депутат Госдумы хочет выйти под подписку о невыезде
Королевская семья Британии: новости, Уильям согласился встретиться с Гарри
Похоронное бюро потеряло тело и подменило покойника
«Врагу не пожелаю»: жена телеведущего Николаева рассказала о его состоянии
«Осталось немного»: ВСУ потеряли почти все истребители
В России тратят десятки миллиардов на спреи для носа и потом идут под нож
В Венгрии обозначили главное препятствие для переговоров США и России
В российском регионе от взрыва колонки пострадали два человека
Появились кадры нападения тигра на фермеров в поле
«Взгляд в непонятное будущее»: военэксперт о шансах передачи Gripen ВСУ
Военный эксперт объяснил присутствие арабских наемников ВСУ в ДНР
Китай и США договорились о переговорах в одной из стран Азии
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.