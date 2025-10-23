Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 10:59

«Не знаю, кто тот идиот»: Брижит Бардо ответила на новости о своей смерти

Актриса Брижит Бардо опровергла слухи о своей смерти после выписки из клиники

Брижит Бардо Брижит Бардо Фото: IMAGO/392484/imago-images.de/Global Look Press

Французская актриса Брижит Бардо опровергла в соцсети X распространившиеся слухи о своей смерти, сделав гневное заявление после публикации блогера Акабабе. По его «эксклюзивной информации», знаменитость якобы скончалась, а ее гроб был уже заказан.

Я не знаю, кто тот идиот, который распространил фейковую новость о моей смерти сегодня вечером, но знайте, что со мной все в порядке, и я не собираюсь уходить на покой, — заверила она.

Ранее сообщалось, что легендарную актрису экстренно госпитализировали. У звезды диагностировали серьезное заболевание, из-за которого она находилась в частной клинике в больнице Тулона. Долгое время состояние здоровья Бардо продолжало вызывать серьезные опасения у врачей.

До этого стало известно, что актрису Наталью Варлей, прославившуюся ролью в комедии «Кавказская пленница», госпитализировали в московскую клинику. Поводом для обращения за медицинской помощью стали сильные боли в кисти руки. Согласно сообщению источника, она самостоятельно приехала в больницу с обращением. Там артистке была проведена срочная операция.

актрисы
Брижит Бардо
смерти
больницы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Блогерша-криминолог хотела устроить теракт после обмана мошенников
В Казахстане рухнул украинский беспилотник
Политолог ответил, при каком условии состоится встреча Путина и Трампа
Эксперт раскрыл, отразятся ли санкции США на российских автомобилистах
В РСТ рассказали, смогут ли россиян посещать Европу вопреки санкциям
Киркоров объяснил, почему в Сети завирусились танцоры Булановой
В ЕГЭ хотят ввести новый предмет
Озвучено решение суда по делу незаконно въехавшего в Россию француза
Самый юный пилот «Формулы-3» оказался отцеубийцей
В Приморье незаконно вырубили более 300 деревьев
Бывший депутат Госдумы хочет выйти под подписку о невыезде
Королевская семья Британии: новости, Уильям согласился встретиться с Гарри
Похоронное бюро потеряло тело и подменило покойника
«Врагу не пожелаю»: жена телеведущего Николаева рассказала о его состоянии
«Осталось немного»: ВСУ потеряли почти все истребители
В России тратят десятки миллиардов на спреи для носа и потом идут под нож
В Венгрии обозначили главное препятствие для переговоров США и России
В российском регионе от взрыва колонки пострадали два человека
Появились кадры нападения тигра на фермеров в поле
«Взгляд в непонятное будущее»: военэксперт о шансах передачи Gripen ВСУ
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.