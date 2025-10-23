«Не знаю, кто тот идиот»: Брижит Бардо ответила на новости о своей смерти

Французская актриса Брижит Бардо опровергла в соцсети X распространившиеся слухи о своей смерти, сделав гневное заявление после публикации блогера Акабабе. По его «эксклюзивной информации», знаменитость якобы скончалась, а ее гроб был уже заказан.

Я не знаю, кто тот идиот, который распространил фейковую новость о моей смерти сегодня вечером, но знайте, что со мной все в порядке, и я не собираюсь уходить на покой, — заверила она.

Ранее сообщалось, что легендарную актрису экстренно госпитализировали. У звезды диагностировали серьезное заболевание, из-за которого она находилась в частной клинике в больнице Тулона. Долгое время состояние здоровья Бардо продолжало вызывать серьезные опасения у врачей.

