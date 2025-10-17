Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 17:51

Стали известны подробности состояния Брижит Бардо после операции

Брижит Бардо постепенно идет на поправку после перенесенной операции

Брижит Бардо Брижит Бардо Фото: 392484/IMAGO/Global Look Press

Французская актриса Брижит Бардо продолжает восстанавливаться после проведенной хирургической операции, сообщает радиостанция ici со ссылкой на источники. По их информации, 91-летняя звезда, проживающая в Сан-Тропе, была госпитализирована в медицинское учреждение Тулона и в настоящее время идет на поправку.

Брижит Бардо госпитализирована в Тулоне <...> жительница Сан-Тропе, которой исполнился 91 год 28 сентября, постепенно идет на поправку, — сказано в сообщении.

Ранее актриса театра и кино Людмила Егорова скончалась на 87-м году жизни, о чем сообщила пресс-служба петербургского Театра «На Литейном». В учреждении уточнили, что смерть наступила 15 октября, однако причина смерти, а также дата, время и место прощания не разглашаются.

До этого американская актриса Пенелопа Милфорд умерла в возрасте 77 лет в городе Согертис штата Нью-Йорк. Известность ей принесла роль в оскароносной драме «Возвращение домой». Брат актрисы подтвердил ее кончину, но причины смерти не раскрываются.

Также сообщалось, что американская актриса Дайан Китон умерла от пневмонии, об этом сообщила семья голливудской звезды. Близкие актрисы отметили, что ее кончина была неожиданной — состояние «внезапно ухудшилось», что привело к летальному исходу.

Брижит Бардо
актрисы
операции
Франция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американец вырастил тыкву весом в тонну и стал чемпионом мира
Житель Белгородской области чуть не погиб из-за ракетного обстрела ВСУ
В Мьянме и Камбодже выявили рабские центры с тысячами пленников
Власти российского региона ответили на критику Никиты Михалкова
Заработок в России, позор в Грузии, помощь ВСУ: как живет Андрей Макаревич
Известная актриса разделась на камеру догола во время отдыха на Мальдивах
Пять причин выбрать аренду опалубки вместо покупки: мнение инженеров
Куда сходить в Москве в выходные, 18–19 октября: орган и бесплатные музеи
Роман с Данко, антивоенные посты и скандал отца: как живет дочь Хазанова
Мэра немецкой общины задержали у ночного клуба с кокаином
Волонтер предположил, как пропавшие в тайге Усольцевы могли покинуть страну
Звезда эротической драмы «Чистые» показала фото в бикини на отдыхе
Сын путается в показаниях: известный миллиардер был убит, а не погиб случайно?
Шатдаун в США грозит остановкой ядерных проектов
ВСУ провалили атаку на три российских региона
В СВОП назвали вероятные сроки завершения горячей фазы конфликта на Украине
Стали известны подробности состояния Брижит Бардо после операции
Сперцяна исключили из премии «Джентльмен года» после расистского скандала
Выбранное Путиным время для разговора с Трампом назвали идеальным
Королева нашла способ заработать на Николаеве
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.