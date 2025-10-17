Стали известны подробности состояния Брижит Бардо после операции

Французская актриса Брижит Бардо продолжает восстанавливаться после проведенной хирургической операции, сообщает радиостанция ici со ссылкой на источники. По их информации, 91-летняя звезда, проживающая в Сан-Тропе, была госпитализирована в медицинское учреждение Тулона и в настоящее время идет на поправку.

Брижит Бардо госпитализирована в Тулоне <...> жительница Сан-Тропе, которой исполнился 91 год 28 сентября, постепенно идет на поправку, — сказано в сообщении.

