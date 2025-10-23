Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 10:55

Названа главная проблема «китайцев», которая может стоить водителю жизни

Автоэксперт Хайцеэр заявил об опасности сидений в китайских машинах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Многие китайские автомобили испытывают проблемы с прочностью сидений, заявил в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. По его словам, при ДТП они ломаются пополам, что может стоить водителю и пассажирам жизни.

Есть негативные отзывы о том, что происходит с сиденьями при аварии. То есть явно автомобили не проходили краш-тесты в том режиме, в котором их проходит среднестатистический европейский автомобиль, — подчеркнул эксперт.

Также он отметил и другие смертельно опасные неполадки. В их числе — отказ тормозов, блокировка ремней безопасности, заклинивание дверей, сбои в работе видеокамер и сенсорных экранов. По мнению Хайцеэра, системы помощи водителю, такие как адаптивный круиз-контроль и функции частичного автономного вождения, не могут заменить человека, а чрезмерное доверие электронике повышает риск аварии.

Ранее владельцы автомобилей BMW в России столкнулись с проблемой самопроизвольного разрушения люков при движении на высоких скоростях. Один из водителей рассказал, что на скорости 128 км/ч раздался громкий звук, напоминающий небольшой взрыв, после чего люк над его головой разбился.

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

