Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 04:32

Секрет идеального песочного теста, о котором молчат пекари: замороженное масло творит чудеса

Если ваше песочное тесто никак не получается рассыпчатым и тающим во рту, попробуйте один простой, но почти волшебный прием. Этот способ используют опытные хозяйки и даже профессиональные кондитеры, чтобы выпечка получалась нежной, легкой и ароматной.

Все дело в том, что масло для теста нужно не просто охладить, а хорошенько заморозить. Когда твердые кусочки жира попадают в муку, они не успевают раствориться, а при выпечке плавятся постепенно, создавая внутри теста крошечные воздушные прослойки. Именно они делают печенье и пироги хрупкими и пористыми. Если же использовать мягкое масло комнатной температуры, тесто выходит тяжелым и плотным, а о той самой рассыпчатости можно забыть.

Замороженное масло удобно натирать на крупной терке — так оно равномерно распределяется и не греет массу от тепла рук. Тесто получается податливым, не липнет к поверхности и замешивается буквально за минуты. А главное, такая выпечка дольше остается свежей и пахнет по-настоящему домашне. Этот маленький секрет превращает обычное песочное тесто в настоящее чудо — попробуйте, и результат вас удивит!

Ранее сообщалось, что знаменитый ресторанный критик Нигелла Лоусон открыла секрет приготовления идеальных куриных котлет. Эксперт рассказала, как добиться хрустящей корочки.

Читайте также
Заливной пирог «Ленивый беляш» — хит на ужин. По вкусу напоминает беляши, готовится быстро — без возни и раскатки теста
Общество
Заливной пирог «Ленивый беляш» — хит на ужин. По вкусу напоминает беляши, готовится быстро — без возни и раскатки теста
Немного фарша и пачка готового теста. Закуска с мясным фаршем «Клубочки ниток» — очень вкусно и необычно
Общество
Немного фарша и пачка готового теста. Закуска с мясным фаршем «Клубочки ниток» — очень вкусно и необычно
Я добавила апельсин к свекле — получилось гениально
Семья и жизнь
Я добавила апельсин к свекле — получилось гениально
Обычная свекла превратилась в шедевр — добавила бальзамик и сыр
Семья и жизнь
Обычная свекла превратилась в шедевр — добавила бальзамик и сыр
Курицу больше не запекаю — готовлю хрустящие рулетики по-грузински. Начинка — корейская морковь. Обалденно вкусные и сочные
Общество
Курицу больше не запекаю — готовлю хрустящие рулетики по-грузински. Начинка — корейская морковь. Обалденно вкусные и сочные
рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турецкая закуска «Эзме» — пикантное чудо из овощей: остро и свежо!
Рютте назвал первый шаг для урегулирования конфликта на Украине
Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября
Юрист ответил, может ли работодатель штрафовать за опоздания
К чему снится смерч: эмоциональные и жизненные перемены ждут впереди
США готовят крупнейший пакет санкций против России
Кондитер объяснил, как правильно есть шоколад
На перерабатывающем российскую нефть НПЗ вспыхнул пожар
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 октября
12 лет в школе: снизится ли нагрузка, эксперты раскрыли все за и против
Россиянам рассказали, что грозит за установку второй двери в тамбуре
ВС РФ провели успешную операцию на острове Карантинный
Названа измененная сумма пенсии для 38 млн россиян
Новое амплуа, личная жизнь, отцовство: как живет актер Александр Петров
Косметолог раскрыла, как за 15 минут создать идеальный контур скул
Борисова рассказала о непростых отношениях с дочерью
Трамп усомнился в эффективности новых санкций против России
Барановская сообщила о своем самочувствии после болезни
Назван самый опасный компонент БАДов для похудения
«За пару лет станут нищими»: ЕС дорого заплатит за кражу активов России
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.