Секрет идеального песочного теста, о котором молчат пекари: замороженное масло творит чудеса

Если ваше песочное тесто никак не получается рассыпчатым и тающим во рту, попробуйте один простой, но почти волшебный прием. Этот способ используют опытные хозяйки и даже профессиональные кондитеры, чтобы выпечка получалась нежной, легкой и ароматной.

Все дело в том, что масло для теста нужно не просто охладить, а хорошенько заморозить. Когда твердые кусочки жира попадают в муку, они не успевают раствориться, а при выпечке плавятся постепенно, создавая внутри теста крошечные воздушные прослойки. Именно они делают печенье и пироги хрупкими и пористыми. Если же использовать мягкое масло комнатной температуры, тесто выходит тяжелым и плотным, а о той самой рассыпчатости можно забыть.

Замороженное масло удобно натирать на крупной терке — так оно равномерно распределяется и не греет массу от тепла рук. Тесто получается податливым, не липнет к поверхности и замешивается буквально за минуты. А главное, такая выпечка дольше остается свежей и пахнет по-настоящему домашне. Этот маленький секрет превращает обычное песочное тесто в настоящее чудо — попробуйте, и результат вас удивит!

