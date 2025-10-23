Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 08:48

В России предложили налоговую революцию для ПВЗ

В АУРЭК предложили ввести для ПВЗ отдельный налоговый режим

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ассоциация участников рынка электронной коммерции предложила ввести специальный налоговый режим для пунктов выдачи заказов маркетплейсов, пишут «Ведомости». Соответствующее обращение было направлено министру экономического развития Максиму Решетникову. Инициатива также предусматривает создание отдельного кода ОКВЭД для данного вида деятельности.

Представители ассоциации указывают, что действующие налоговые системы — общая и упрощенная — не адаптированы к специфике работы ПВЗ. Большинство таких пунктов функционируют по агентской схеме, выплачивая комиссионное вознаграждение за оказанные услуги, а не как самостоятельные торговые объекты. При этом предприниматели лишены возможности возмещения НДС, что негативно влияет на рентабельность бизнеса и снижает его финансовую устойчивость.

Для решения этих проблем предлагается апробировать отраслевой специальный режим в нескольких пилотных регионах. Данный режим может включать льготные ставки и фиксированный налоговый платеж. Он будет зависеть от количества пунктов выдачи.

Ранее эксперт по работе на торговых площадках Максим Попов заявил, что стоимость товаров на маркетплейсах может увеличиться на 10% в связи с ростом расходов на логистику. Именно так он прокомментировал разрабатываемый законопроект, который ограничивает функционирование пунктов выдачи заказов. По его мнению, в первую очередь подорожают товары с высокой стоимостью доставки и низким процентом выкупа.

маркетплейсы
налоги
Максим Решетников
экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Одно российское ведомство подверглось мощной DDoS-атаке
Россиянам рассказали, в каких случаях выплату пенсии могут приостановить
Российский баскетболист установил рекорд в НБА
Производитель популярной туалетной бумаги сменил владельца в России
Россиянам рассказали, сколько денег можно вернуть при строительстве дома
Идеальный кетозавтрак: сырники на кокосовой муке
В России предложили налоговую революцию для ПВЗ
В Пензенской области отменили план «Ковер»
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае
Семьям погибших и пострадавших при взрыве в Копейске пообещали помочь
Новый смеситель для кухни: что проверить перед установкой
«Через три-четыре года»: во Франции призвали готовиться к конфликту с РФ
Число отравившихся в Улан-Удэ приблизилось к 160
«Чтобы никто не лез»: Мадуро раскрыл гарантию неприступности Венесуэлы
Чудо корейской кухни! Самый вкусный салат из обычной морковки
Российского чиновника обвинили в хищении десятков миллионов рублей
В Копейске выросло число жертв взрыва на заводе
В США заявили о готовности к диалогу с Россией несмотря на отмену саммита
В Госдуме назвали Трампу альтернативу Будапешту для встречи с Путиным
Новая тактика «охоты» и просчет в Запорожье: новости СВО к утру 23 октября
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.