В России предложили налоговую революцию для ПВЗ В АУРЭК предложили ввести для ПВЗ отдельный налоговый режим

Ассоциация участников рынка электронной коммерции предложила ввести специальный налоговый режим для пунктов выдачи заказов маркетплейсов, пишут «Ведомости». Соответствующее обращение было направлено министру экономического развития Максиму Решетникову. Инициатива также предусматривает создание отдельного кода ОКВЭД для данного вида деятельности.

Представители ассоциации указывают, что действующие налоговые системы — общая и упрощенная — не адаптированы к специфике работы ПВЗ. Большинство таких пунктов функционируют по агентской схеме, выплачивая комиссионное вознаграждение за оказанные услуги, а не как самостоятельные торговые объекты. При этом предприниматели лишены возможности возмещения НДС, что негативно влияет на рентабельность бизнеса и снижает его финансовую устойчивость.

Для решения этих проблем предлагается апробировать отраслевой специальный режим в нескольких пилотных регионах. Данный режим может включать льготные ставки и фиксированный налоговый платеж. Он будет зависеть от количества пунктов выдачи.

Ранее эксперт по работе на торговых площадках Максим Попов заявил, что стоимость товаров на маркетплейсах может увеличиться на 10% в связи с ростом расходов на логистику. Именно так он прокомментировал разрабатываемый законопроект, который ограничивает функционирование пунктов выдачи заказов. По его мнению, в первую очередь подорожают товары с высокой стоимостью доставки и низким процентом выкупа.