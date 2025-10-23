Российского чиновника обвинили в хищении десятков миллионов рублей Замначальника департамента мэрии Новосибирска Зарубина обвинили в хищениях

Заместитель начальника департамента мэрии Новосибирска Вячеслав Зарубин обвиняется в хищении 74 млн рублей при продаже земельного участка со снегоплавильной станцией по искусственно заниженной стоимости, сообщает прокуратура региона. В 2022 году чиновник, злоупотребив служебными полномочиями, организовал продажу территории вместе с оборудованием без проведения торгов. Он лично отдал распоряжение подчиненным сотрудникам подготовить необходимый договор купли-продажи.

Снегоплавильный завод был построен в 2013 году с использованием средств муниципального бюджета. На его возведение было направлено более 31 млн рублей.

Ранее СК возбудил уголовное дело о хищении свыше 500 млн рублей у Министерства обороны России в процессе исполнения государственного заказа. Среди фигурантов дела — бывший главный инженер филиала Военно-строительной компании Николай Лаптев, а также руководители и сотрудники ряда коммерческих организаций. Согласно данным следствия, в 2022 году между военным ведомством и этими компаниями был заключен контракт на поставку оборудования для трубопроводных систем. Однако ответственные лица организовали поставку продукции, не соответствующей условиям договора.

До этого суд вынес обвинительный приговор по делу о хищении 33,8 млрд рублей при производстве военно-полевых телефонных аппаратов. Учредитель пермского завода «Телта» Игорь Морозов приговорен к семи годам лишения свободы.