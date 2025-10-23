В Госдуме рассказали, почему Трамп внезапно отменил саммит в Венгрии

Россия и США расходятся во взглядах на завершение конфликта на Украине, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, Москва нацелена на заключение мирного соглашения, в то время как Вашингтон руководствуется экономическими интересами.

Россия на протяжении всего этого времени придерживается абсолютно четкой позиции, которая была высказана в Анкоридже. Именно она приведет к мирному соглашению, но чтобы его подписать, нужно пройти непростой путь. Ведь мы уже знаем, что без четких гарантий Украина и Запад снова могут пойти на обман и в итоге не будут соблюдать те требования, которые изначально собирались. Долгая реализация этих соглашений, видимо, не устраивает [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru) и его команду. Поэтому саммит в Венгрии был перенесен на неопределенный срок, — пояснил Чепа.

Он подчеркнул, что Лондон, Берлин и Париж продвигают свою стратегию, которая подразумевает борьбу до последнего украинца. По словам депутата, Трамп также преследует определенные экономические цели и руководствуется интересами США, поскольку они всегда были для него приоритетом.

Заменить поставки дешевых российских энергоресурсов в Европу и другие страны на более дорогие американские — это одна из первых задач, которую преследуют американцы, даже не скрывая. Те страны, которые меньше покупали российские энергоресурсы, поддерживают эту линию. Вот такая атмосфера складывается в Европе и вокруг конфликта на Украине, — резюмировал Чепа.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что представители Штатов по-прежнему заинтересованы в проведении встречи с российской стороной. По его словам, Вашингтон всегда будет стремиться к диалогу с Москвой, если есть шанс достичь мира.