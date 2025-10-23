Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 11:07

В Госдуме рассказали, почему Трамп внезапно отменил саммит в Венгрии

Депутат Чепа: Россия и США видят разные пути завершения конфликта на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Россия и США расходятся во взглядах на завершение конфликта на Украине, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, Москва нацелена на заключение мирного соглашения, в то время как Вашингтон руководствуется экономическими интересами.

Россия на протяжении всего этого времени придерживается абсолютно четкой позиции, которая была высказана в Анкоридже. Именно она приведет к мирному соглашению, но чтобы его подписать, нужно пройти непростой путь. Ведь мы уже знаем, что без четких гарантий Украина и Запад снова могут пойти на обман и в итоге не будут соблюдать те требования, которые изначально собирались. Долгая реализация этих соглашений, видимо, не устраивает [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru) и его команду. Поэтому саммит в Венгрии был перенесен на неопределенный срок, — пояснил Чепа.

Он подчеркнул, что Лондон, Берлин и Париж продвигают свою стратегию, которая подразумевает борьбу до последнего украинца. По словам депутата, Трамп также преследует определенные экономические цели и руководствуется интересами США, поскольку они всегда были для него приоритетом.

Заменить поставки дешевых российских энергоресурсов в Европу и другие страны на более дорогие американские — это одна из первых задач, которую преследуют американцы, даже не скрывая. Те страны, которые меньше покупали российские энергоресурсы, поддерживают эту линию. Вот такая атмосфера складывается в Европе и вокруг конфликта на Украине, — резюмировал Чепа.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что представители Штатов по-прежнему заинтересованы в проведении встречи с российской стороной. По его словам, Вашингтон всегда будет стремиться к диалогу с Москвой, если есть шанс достичь мира.

Дональд Трамп
США
Россия
переговоры
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Принц Уильям согласился на встречу с братом при жестких условиях
В МИД России объяснили, что не так с ядерными учениями НАТО
Россиянин воровал мясо и сладости из магазина, который сам охранял
«Болезненный ответ»: Захарова сделала грозное предупреждение ЕС
Блогерша-криминолог хотела устроить теракт после обмана мошенников
В Казахстане рухнул украинский беспилотник
Политолог ответил, при каком условии состоится встреча Путина и Трампа
Эксперт раскрыл, отразятся ли санкции США на российских автомобилистах
В РСТ рассказали, смогут ли россиян посещать Европу вопреки санкциям
Киркоров объяснил, почему в Сети завирусились танцоры Булановой
В ЕГЭ хотят ввести новый предмет
Озвучено решение суда по делу незаконно въехавшего в Россию француза
Самый юный пилот «Формулы-3» оказался отцеубийцей
В Приморье незаконно вырубили более 300 деревьев
Бывший депутат Госдумы хочет выйти под подписку о невыезде
Королевская семья Британии: новости, Уильям согласился встретиться с Гарри
Похоронное бюро потеряло тело и подменило покойника
«Врагу не пожелаю»: жена телеведущего Николаева рассказала о его состоянии
«Осталось немного»: ВСУ потеряли почти все истребители
В России тратят десятки миллиардов на спреи и операции для носа
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.