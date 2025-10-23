Идеальный кетозавтрак: фриттата с креветками и шпинатом

Особенность этого рецепта — двухэтапное запекание, которое гарантирует идеальную текстуру: нежный кремовый центр и хрустящую сырную корочку. Использование вяленых томатов вместо свежих придает блюду насыщенный средиземноморский акцент без лишних углеводов. Ингредиенты: тигровые креветки (8–10 шт.), свежий шпинат (150 г), яйца (6 шт.), сыр сулугуни (100 г), вяленые томаты в масле (4 шт.), сливки 33% (50 мл), чеснок (2 зубчика), оливковое масло (1 ст. л.), смесь прованских трав (1 ч. л.), соль морская по вкусу. Крупно нарежьте сулугуни — часть пойдет в основу, часть для золотистой корочки. Обжарьте на оливковом масле измельченный чеснок до аромата, добавьте очищенные креветки. Через минуту введите шпинат и вяленые томаты, нарезанные соломкой. Взбейте яйца со сливками до легкой пены — это даст фриттате воздушность. В форму выложите зажарку, залейте яичной смесью, сверху распределите сыр. Выпекайте при 160 °С 12 минут, затем включите гриль на 3 минуты для идеальной корочки. Подавайте с ложкой оливкового масла с травами.

Ранее мы рассказывали о том, как замариновать капусту на зиму. Топ-10 лучших рецептов!