Звезда «Битвы экстрасенсов» раскрыла, как стала шаманкой

Звезда «Битвы экстрасенсов» Марьяна Романова рассказала, что не сразу открыла в себе потусторонние силы и в молодости занималась совершенно обыденными вещами. Она отметила, что окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, какое-то время работала корреспондентом, а затем начала писать книги, передает 7days.ru.

Именно через литературу, изучая мифы и легенды, Романова решила стать шаманкой. По словам 46-летней ведьмы, экстрасенсорные способности она развивала постепенно, а теперь обучает этому других. Так, один из ее подопечных Артем Чернышев принимал участие в 24-м сезоне «Битвы экстрасенсов».

У меня большой опыт медитации и работы с психотехниками. <…> Пишу книги. Первую написала, когда еще училась в университете. Заинтересовалась деревенским колдовством с точки зрения мифологии. И понеслась! — поделилась Романова.

Ранее сообщалось, что участнику 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» Рустаму Зартдинову, на которого якобы наложили порчу, потребовалась помощь медиков. Во время ночной прогулки по Москве белый маг потерял сознание и начал биться в судорогах.