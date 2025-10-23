Бизнес сына бывшего губернатора Петербурга могут обанкротить

Совместный бизнес-проект Алексея Полтавченко, сына бывшего губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, и Зураба Церетели-Махарадзе, внука известного скульптора Зураба Церетели, столкнулся с угрозой банкротства, пишет «Коммерсант». Сбербанк планирует обратиться в суд с заявлением о признании несостоятельными контролируемых ими компаний. Речь идет об ООО «Гео Органикс» и «Гео-Мед».

Данные предприятия специализируются на выпуске фармацевтической продукции, включая витаминные комплексы, БАДы и косметические средства. Партнер юридической группы Novator Legal Group Александр Катков пояснил, что Сбербанк обычно инициирует процедуру банкротства через 3–6 месяцев после возникновения просрочки по платежам, если досудебные переговоры не приносят результатов.

Ранее суд удовлетворил заявление ЦБ РФ о признании Таврического банка банкротом. В документах указывается на начало конкурсного производства в отношении данной кредитной организации. В сентябре Банк России принял решение об аннулировании у Таврического банка лицензии на осуществление банковских операций. В регуляторе пояснили, что эта мера стала вынужденной в связи с полной утратой кредитным учреждением собственного капитала.

До этого суд вынес решение о признании банкротом частной российской космической компании SR Space. Холдинг до 2022 года функционировал под названием Success Rockets. Основателем компании, созданной в 2020 году, является предприниматель Олег Мансуров. Аэрокосмическое предприятие специализировалось на разработке и производстве ракет-носителей сверхлегкого класса, малых космических аппаратов и формировании спутниковых группировок.