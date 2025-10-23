Под Челябинском после взрыва ищут 12 сотрудников завода Текслер: местонахождение 12 сотрудников завода в Копейске уточняется

Местонахождение 12 сотрудников промышленного предприятия в Копейске Челябинской области, где прогремел взрыв, уточняется, заявил в Telegram-канале глава региона Алексей Текслер. По его словам, сотрудники МЧС продолжают поисковые работы на месте ЧП.

По последней информации, в результате взрыва на предприятии в Копейске погибли 10 человек. Местонахождение еще 12 сотрудников предприятия уточняется, — подчеркнул губернатор.

Ранее Текслер сообщил, что число пострадавших при взрыве на предприятии возросло до 19 человек. Он отметил, что пятеро человек доставлены в медицинские учреждения в тяжелом состоянии. Кроме того, планируется перевод еще одной женщины в областную больницу.

До этого стало известно, что в Челябинской области 24 октября объявлено днем траура в связи с трагедией в Копейске. На всей территории региона будут приспущены государственные флаги, а учреждениям культуры и телеканалам рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Семьям погибших и пострадавших в результате взрыва окажут всю необходимую помощь, добавил губернатор. По словам Текслера, на данный момент угрозы жителям и гражданским объектам нет, версия прилета беспилотника пока не подтверждается.