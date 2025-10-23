Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 14:17

Под Челябинском после взрыва ищут 12 сотрудников завода

Текслер: местонахождение 12 сотрудников завода в Копейске уточняется

Сотрудники МЧС РФ Сотрудники МЧС РФ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Местонахождение 12 сотрудников промышленного предприятия в Копейске Челябинской области, где прогремел взрыв, уточняется, заявил в Telegram-канале глава региона Алексей Текслер. По его словам, сотрудники МЧС продолжают поисковые работы на месте ЧП.

По последней информации, в результате взрыва на предприятии в Копейске погибли 10 человек. Местонахождение еще 12 сотрудников предприятия уточняется, — подчеркнул губернатор.

Ранее Текслер сообщил, что число пострадавших при взрыве на предприятии возросло до 19 человек. Он отметил, что пятеро человек доставлены в медицинские учреждения в тяжелом состоянии. Кроме того, планируется перевод еще одной женщины в областную больницу.

До этого стало известно, что в Челябинской области 24 октября объявлено днем траура в связи с трагедией в Копейске. На всей территории региона будут приспущены государственные флаги, а учреждениям культуры и телеканалам рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Семьям погибших и пострадавших в результате взрыва окажут всю необходимую помощь, добавил губернатор. По словам Текслера, на данный момент угрозы жителям и гражданским объектам нет, версия прилета беспилотника пока не подтверждается.

Копейск
заводы
взрывы
пострадавшие
жертвы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дом таинственно исчезнувших Усольцевых попал на видео
Назван способ перекрыть снабжение ВСУ на Донбассе
Врачи спасли новорожденного с несколькими аномалиями сердца в ХМАО
«Не знаем, как жить»: в МИД искрометной шуткой ответили на один запрет ЕС
Усольцевы выбрались из тайги? Поиски семьи 23 октября: последние новости
Политолог разъяснил, почему оппозиции сегодня не удастся свергнуть Макрона
Опрос показал реальную популярность кофе навынос в России
Жигунов отменил выступление в Севастополе из-за трагедии
В России придумали, как обезопасить граждан от попадания в рабство
Давка произошла в российской школе из-за невнимательности охранника
Стало известно, что грозит футбольному судье Захарову за избиение пешехода
Врач объяснил, как отличить аллергию на холод от обморожения
«Изумительный человек»: ветеран «Спартака» о смерти легенды «Торпедо»
Известный футбольный судья попал в скандал с избиением в Казани
В США обнаружили неожиданную опасность со стороны России
«Европейский мейнстрим»: в Венгрии обвинили ЕС в саботаже мира на Украине
В ГД предложили указывать на упаковках еды рекомендуемую норму потребления
В МИД Китая жестко ответили на санкционную политику Евросоюза
«Слезы наворачиваются»: Игнатьев о смерти легенды «Торпедо» Шустикова
В Минспорта назвали двойными стандартами решение о недопуске россиян на ЧЕ
Дальше
Самое популярное
Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.