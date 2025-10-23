Горбуша в духовке: этот трюк сделает ее в разы вкуснее

Духовку разогреваем до 200 °C. Пока она греется, в чаше соединяем столовую ложку зернистой горчицы, две столовые ложки цветочного меда и сок половины лимона, перемешиваем. Луковицу шинкуем тонкими полумесяцами и обильно переминаем с веточками укропа — это будет наша душистая подушка от жара. Противень застилаем пергаментом, выкладываем лук горкой, а сверху — стейки. Теперь главный ритуал: щедро наносим кисточкой наш медово-горчичный маринад. Отправляем в духовку на 20–25 минут. Подаем, не нарушая композиции, — на луковой подушке, полив соком. Гарнир? Пожалуй, он будет лишним для такого самодостаточного блюда.

