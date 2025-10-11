Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 08:37

Кулинарный антиквариат: сырники по ГОСТу

Кулинарный антиквариат: сырники по ГОСТу Кулинарный антиквариат: сырники по ГОСТу Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Возьмите 500 г творога — желательно не слишком влажного, чтобы сырники держали форму. Добавьте 1-2 столовые ложки муки, чуть-чуть соли и по вкусу сахар. Замесите однородное тесто, но без лишнего усердия, иначе сырники выйдут плотными. Сформируйте небольшие лепешки, обваляйте их в муке и обжарьте на хорошо прогретой сковороде до золотистой корочки. После этого убавьте огонь и потомите под крышкой. Подавайте со сметаной, как это часто делали в советское время, с джемом.

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить яблочную поленицу: уютную классику польской кухни

рецепты
домашние заготовки
простой рецепт
СССР
сырники
Оксана Головина
О. Головина
