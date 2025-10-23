Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 11:55

В Венгрии обозначили главное препятствие для переговоров США и России

Политолог Штир: власти ЕС попытаются помешать переговорам РФ и США

Владимир Путин, Дональд Трамп Владимир Путин, Дональд Трамп Фото: kremlin.ru

Власти Европы попытаются помешать переговорам президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, заявил НСН венгерский журналист политолог Габор Штир. При этом он отметил, что у европейцев мало средств противодействия, их максимум — это запретить пролет самолета над своей территорией.

Россия может решать свои вопросы на поле боя, а для американца — это удар по репутации миротворца. Срыв переговоров нужен только тем, кто хочет продолжать воевать, а именно европейским властям и украинским, — высказался Штир.

Он отметил, что Россия и США не будут торопиться к очным встречам. Для того, чтобы провести переговоры, сторонам необходимо решить все противоречия, пояснил журналист.

Ранее американист Константин Блохин заявил, что Трамп отказался от запланированной встречи с Путиным в Будапеште из-за мощного давления. По его словам, американский политик столкнулся с прессингом как внутри страны, так и за ее пределами.

переговоры
Владимир Путин
Дональд Трамп
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Принц Уильям согласился на встречу с братом при жестких условиях
В МИД России объяснили, что не так с ядерными учениями НАТО
Россиянин воровал мясо и сладости из магазина, который сам охранял
«Болезненный ответ»: Захарова сделала грозное предупреждение ЕС
Блогерша-криминолог хотела устроить теракт после обмана мошенников
В Казахстане рухнул украинский беспилотник
Политолог ответил, при каком условии состоится встреча Путина и Трампа
Эксперт раскрыл, отразятся ли санкции США на российских автомобилистах
В РСТ рассказали, смогут ли россиян посещать Европу вопреки санкциям
Киркоров объяснил, почему в Сети завирусились танцоры Булановой
В ЕГЭ хотят ввести новый предмет
Озвучено решение суда по делу незаконно въехавшего в Россию француза
Самый юный пилот «Формулы-3» оказался отцеубийцей
В Приморье незаконно вырубили более 300 деревьев
Бывший депутат Госдумы хочет выйти под подписку о невыезде
Королевская семья Британии: новости, Уильям согласился встретиться с Гарри
Похоронное бюро потеряло тело и подменило покойника
«Врагу не пожелаю»: жена телеведущего Николаева рассказала о его состоянии
«Осталось немного»: ВСУ потеряли почти все истребители
В России тратят десятки миллиардов на спреи и операции для носа
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.