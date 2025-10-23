В Венгрии обозначили главное препятствие для переговоров США и России Политолог Штир: власти ЕС попытаются помешать переговорам РФ и США

Власти Европы попытаются помешать переговорам президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, заявил НСН венгерский журналист политолог Габор Штир. При этом он отметил, что у европейцев мало средств противодействия, их максимум — это запретить пролет самолета над своей территорией.

Россия может решать свои вопросы на поле боя, а для американца — это удар по репутации миротворца. Срыв переговоров нужен только тем, кто хочет продолжать воевать, а именно европейским властям и украинским, — высказался Штир.

Он отметил, что Россия и США не будут торопиться к очным встречам. Для того, чтобы провести переговоры, сторонам необходимо решить все противоречия, пояснил журналист.

Ранее американист Константин Блохин заявил, что Трамп отказался от запланированной встречи с Путиным в Будапеште из-за мощного давления. По его словам, американский политик столкнулся с прессингом как внутри страны, так и за ее пределами.