23 октября 2025 в 13:57

«Голь на выдумки хитра»: в АРБ указали на способы обхода новых санкций ЕС

Глава АРБ Тосунян: существуют десятки стран для банковского обслуживания россиян

Гарегин Тосунян Гарегин Тосунян Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Новый пакет санкций Евросоюза не повлияет на банковское обслуживание россиян, поскольку существуют десятки стран и множество финансовых механизмов для осуществления международных платежей, заявил NEWS.ru президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. По его словам, единственный минус в том, что такие способы могут быть сложными и затратными.

Конечно, новые подходы после запрета ЕС на банковское обслуживание россиян будут найдены. Голь на выдумки хитра. Когда прижимают, то люди все равно находят каналы связи. Через Казахстан запретили, через Таджикистан запретили, но есть десятки других стран и десятки других способов. Просто они более сложные и затратные. В конце концов эти способы находятся, — пояснил Тосунян.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что вступил в силу 19-й пакет санкций ЕС против РФ. По ее словам, ограничения касаются деятельности российских банков и транзакций в криптовалютах.

Впоследствии депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что российская экономика адаптируется к новым вызовам, поэтому 19-й пакет ограничительных мер ЕС не окажет на страну принципиального влияния. По его словам, сложности, создаваемые санкциями, стимулируют модернизацию экономической системы РФ.

санкции
Евросоюз
банки
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
