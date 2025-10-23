Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 13:14

В Госдуме высказались о последствиях 19-го пакета санкций против России

Депутат Аксаков: 19-й пакет санкций против РФ не окажет принципиального влияния

Анатолий Аксаков Анатолий Аксаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская экономика адаптируется к новым вызовам, поэтому 19-й пакет ограничительных мер Европейского союза не окажет на страну принципиального влияния, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, сложности, создаваемые санкциями, стимулируют модернизацию экономической системы РФ.

Санкции, конечно, создают определенные сложности, но принципиального значения для РФ не имеют. Сама жизнь это подтвердила. Мы разрабатываем новые направления развития, наша структура экономики меняется, и, соответственно, мы становимся другими. Хотя такая задача уже ставилась давно, но понадобились санкции для того, чтобы ее решить. Определенные сложности возникают, но они стимулируют развитие экономики. Это требует времени, — пояснил Аксаков.

Ранее стало известно, что ПАО «Соллерс» со своими дочерними предприятиями и компания-грузоперевозчик «Транзит» попали в 19-й пакет ограничительных мер Евросоюза против России. Санкционный список включает 21 физическое и 42 юридических лица.

экономика
санкции
Россия
Евросоюз
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
