23 октября 2025 в 12:14

В ЕГЭ хотят ввести новый предмет

Министр Кравцов: предмет по духовно-нравственной культуре может войти в ЕГЭ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Результаты нового школьного предмета «Духовно-нравственная культура России» могут войти в ЕГЭ, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Он также напомнил, что количество часов преподавания истории в школе с 2025 года увеличено на 30%, передает ТАСС.

Планируем, что в том числе предметные результаты ДНКР (Духовно-нравственной культуры России — NEWS.ru) войдут в Единый государственный экзамен, — сказал он.

Ранее в пресс-службе Минпросвещения сообщили, что в российских школах со следующего учебного года появится новый предмет под названием «Духовно-нравственная культура». Как уточнили в ведомстве, курс будет предназначен для учащихся 5–7 классов. Его цель — формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных ценностях. В рамках программы детям предстоит изучать биографии государственных деятелей, участников специальной военной операции и других личностей, сыгравших значимую роль в истории страны.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения РФ совместно с Роспотребнадзором разработало новые рекомендации по организации питания в школах. Обновленное меню учитывает как региональные особенности, так и индивидуальные потребности каждого ученика.

