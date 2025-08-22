В российских школах появится новый предмет — «Духовно-нравственная культура», сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Ее начнут преподавать со следующего учебного года — в 2026-2027 годах, передает РБК.

В министерстве добавили, что новый предмет введут для учеников пятых-седьмых классов. Он будет направлен на формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских ценностях. В рамках курса ученики будут изучать биографии различных государственных деятелей, героев специальной военной операции и других значимых для страны личностей.

Предполагается, что предмет призван сформировать у учащихся понимание патриотизма, веры в Бога, гражданственности, служения Отечеству и ответственности за его судьбу. Также в программе курса запланировано обсуждение тем крепкой семьи, брака и многодетности.

Ранее митрополит Симферопольский и Крымский Тихон заявил, что в школах необходимо с ранних классов преподавать основы семейной жизни. Он сравнил вступление в брак с покупкой утюга.

Позже сообщалось, что большинство россиян (78%) поддержали введение предмета «Основы семейной жизни» в школах. Больше половины из них (53%) считают, что курс должен стать обязательной частью учебной программы.