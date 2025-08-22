Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 20:28

В российских школах появится новый предмет

В российских школах начнут преподавать духовно-нравственную культуру

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В российских школах появится новый предмет — «Духовно-нравственная культура», сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Ее начнут преподавать со следующего учебного года — в 2026-2027 годах, передает РБК.

В министерстве добавили, что новый предмет введут для учеников пятых-седьмых классов. Он будет направлен на формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских ценностях. В рамках курса ученики будут изучать биографии различных государственных деятелей, героев специальной военной операции и других значимых для страны личностей.

Предполагается, что предмет призван сформировать у учащихся понимание патриотизма, веры в Бога, гражданственности, служения Отечеству и ответственности за его судьбу. Также в программе курса запланировано обсуждение тем крепкой семьи, брака и многодетности.

Ранее митрополит Симферопольский и Крымский Тихон заявил, что в школах необходимо с ранних классов преподавать основы семейной жизни. Он сравнил вступление в брак с покупкой утюга.

Позже сообщалось, что большинство россиян (78%) поддержали введение предмета «Основы семейной жизни» в школах. Больше половины из них (53%) считают, что курс должен стать обязательной частью учебной программы.

Россия
школы
предметы
дети
ценности
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Список профессий для альтернативной службы может расшириться
На Кубани осудили сжегшего паспорт блогера
Билетер или уборщица: кем будут трудиться в РФ Галкин, Хаматова, Макаревич
Легкая икра из кабачков без масел и консервантов
Трамп усомнился в успехе переговоров Путина и Зеленского
Российскому экс-чиновнику сменили условный срок на колонию строгого режима
Трамп заявил о новых планах по Украине
Трамп предположил, что не предпримет действий по ситуации вокруг Украины
Трамп раскрыл обстоятельства повторного визита Путина в США
Нарколог предупредила о вреде однократного употребления алкоголя
Раскрыто, чем жертвует командование ВСУ ради красивых кадров
Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в войну
У россиянина нашли сразу три вида рака после обморока на работе
«Я очень зол!» Зеленский снова довел Трампа до бешенства, что случилось
Шедевр в литровой банке: как замариновать огурчики хрустящими?
В российских школах появится новый предмет
«Ахмат» вдевятером вырвал ничью в матче с «Оренбургом»
Глава офиса Зеленского и госсекретарь США обсудили безопасность Украины
«Чешут руки»: Евросоюз обвинили в поддержке украинских ударов по «Дружбе»
Одна оплошность стоила американцу дома
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!
Общество

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.