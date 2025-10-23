Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 08:42

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на юге Красноярского края, сообщил ГСУ СК РФ по краю и Хакасии. В регионе возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

За медицинской помощью обратилось восемь пассажиров, в том числе двое детей, — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, рейсовый автобус ехал по маршруту Шушенское — Каптырево. В один момент водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

Ранее женщина пострадала при столкновении восьми автомобилей на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы в Санкт-Петербурге. Предположительно, ДТП случилось по вине одного из водителей, который пытался проехать на запрещающий сигнал светофора. На месте работали сотрудники ГАИ.

До этого водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения с машиной ритуальной службы в Башкирии. Инцидент произошел в Мечетлинском районе. У легковушки оторвалась передняя часть, были выбиты стекла, а отдельные детали были разбросаны по проезжей части.

