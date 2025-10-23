Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае

Восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на юге Красноярского края, сообщил ГСУ СК РФ по краю и Хакасии. В регионе возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

За медицинской помощью обратилось восемь пассажиров, в том числе двое детей, — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, рейсовый автобус ехал по маршруту Шушенское — Каптырево. В один момент водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

