22 октября 2025 в 15:08

Восемь машин столкнулись в центре Петербурга

Женщина пострадала при столкновении восьми машин на Невском проспекте Петербурга

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Женщина пострадала при столкновении восьми автомобилей на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального управления МВД в Telegram-канале. Предположительно, ДТП случилось по вине одного из водителей, который пытался проехать на запрещающий сигнал светофора. На месте работают сотрудники ГАИ.

Сегодня около 14:05 произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы, — говорится в сообщении.

Ранее водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения с машиной ритуальной службы в Башкирии. Инцидент произошел в Мечетлинском районе. У легковушки оторвалась передняя часть, были выбиты стекла, а отдельные детали были разбросаны по проезжей части.

Кроме того, два человека погибли, девять пострадали при опрокидывании автобуса на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Всех раненых госпитализировали, всего в салоне находились 16 человек.

До этого в Челябинской области на трассе Бирск — Тастуба — Сатка женщина и 12-летняя девочка погибли при столкновении легкового автомобиля с лесовозом. На месте аварии долгое время работали сотрудники ГИБДД, полиции и экстренных служб.

