Два человека погибли в ДТП с автобусом в ХМАО Два человека погибли и девять пострадали при опрокидывании автобуса в ХМАО

Два человека погибли, девять пострадали при опрокидывании автобуса на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, сообщила пресс-служба правительства ХМАО на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Там отметили, что всех раненых госпитализировали, всего в салоне находились 16 человек.

В результате происшествия два человека погибли на месте, девять пострадали, — говорится в сообщении.

Как рассказали в правительстве региона, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет, в результате транспортное средство перевернулось. На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее автомобиль скорой помощи, перевозивший беременную женщину, съехал с дороги и перевернулся в Краснозерском районе Новосибирской области. По словам одного из свидетелей происшествия, машина скорой перевернулась несколько раз. По предварительным данным, беременная осталась жива, но точная информация о ее текущем состоянии пока отсутствует.

До этого в Челябинской области на трассе Бирск — Тастуба — Сатка женщина и 12-летняя девочка погибли при столкновении легкового автомобиля с лесовозом. На месте аварии долгое время работали сотрудники ГИБДД, полиции и экстренных служб.