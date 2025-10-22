Вкуснее шашлыка: карамельная свинина в медово-горчичном соусе — готовить проще, чем кажется

Вкуснее шашлыка: карамельная свинина в медово-горчичном соусе — готовить проще, чем кажется! Свинина в медово-горчичной глазури — это простое, но эффектное блюдо, которое способно украсить любой праздничный стол. Нежное мясо с карамельной корочкой тает во рту, а аромат специй и сладковато-острая глазурь превращают обычную свинину в настоящий ресторанный шедевр. Этот рецепт удивит гостей своей сочностью и изысканным вкусом.

Для приготовления возьмите 1 кг свинины (шейку или корейку), промокните мясо бумажным полотенцем и натрите смесью 1 ч. л. сладкой паприки, 1 ч. л. хмели-сунели, 1 ч. л. соли и ½ ч. л. черного перца. Заверните мясо в фольгу и запекайте 1 час 20 минут при 180 °C.

Для глазури смешайте 1 ст. л. меда, 1 ч. л. горчицы и 1 ч. л. растительного масла. За 10 минут до готовности разверните фольгу, щедро смажьте мясо глазурью и допеките до золотистой корочки. Дайте свинине «отдохнуть» 10–15 минут перед нарезкой. Подавайте с овощами-гриль или картофельным пюре — и наслаждайтесь невероятным вкусом!

Ранее мы готовили свинину «По-столовски» в сметанном соусе! Такая нежная, прям разваливается.