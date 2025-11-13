Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Секрет сухой мыльницы: простой кухонный предмет, который спасет ваше мыло

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Надоело каждое утро вытирать липкую лужицу под размокшим куском мыла. Эта маленькая бытовая проблема знакома многим, но решение оказалось на удивление простым и всегда лежит под рукой на кухне. Обычная поролоновая губка для мытья посуды способна навсегда избавить вас от этой неприятности.

Достаточно просто положить губку на дно мыльницы, и она моментально впитает всю лишнюю влагу, не давая мылу раскиснуть. Брусок всегда остается сухим и твердым, а значит, расходуется намного экономнее.

Такую губку можно легко обрезать по размеру вашей мыльницы, а раз в неделю просто промывать под струей воды. Этот нехитрый способ не только решает проблему вечной лужицы, но и превращает губку в удобный инструмент для быстрого вытирания брызг у раковины.

Ранее сообщалось, что желтые следы под мышками способны испортить даже любимую вещь. Но не спешите расставаться с одеждой — вернуть ей первозданный вид помогут простые домашние средства.

Проверено редакцией
