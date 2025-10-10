Нежное жидкое мыло из обмылков на полке: вот как экономят бережливые хозяйки

Если вам надоела россыпь обмылков на полке, превратите их в качественное жидкое мыло своими руками. Процесс простой и не требует специальных знаний и навыков.

Соберите все остатки мыла, положите в кастрюлю и залейте 800 мл воды. Прокипятите до полного растворения, затем оставьте настаиваться на ночь.

На следующий день добавьте еще 1,2 л воды, пару капель эфирного масла для аромата и две чайные ложки глицерина для мягкости.

После повторного нагревания до однородной консистенции дайте смеси остыть и перелейте во флакон с дозатором. Такое мыло ничем не уступает магазинным аналогам, а добавление глицерина делает его особенно нежным.

