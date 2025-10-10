Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 15:13

Нежное жидкое мыло из обмылков на полке: вот как экономят бережливые хозяйки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вам надоела россыпь обмылков на полке, превратите их в качественное жидкое мыло своими руками. Процесс простой и не требует специальных знаний и навыков.

Соберите все остатки мыла, положите в кастрюлю и залейте 800 мл воды. Прокипятите до полного растворения, затем оставьте настаиваться на ночь.

На следующий день добавьте еще 1,2 л воды, пару капель эфирного масла для аромата и две чайные ложки глицерина для мягкости.

После повторного нагревания до однородной консистенции дайте смеси остыть и перелейте во флакон с дозатором. Такое мыло ничем не уступает магазинным аналогам, а добавление глицерина делает его особенно нежным.

Ранее сообщалось, что многие считают, что для очистки унитаза достаточно протереть его туалетной бумагой. Однако такая привычка может сильно навредить сантехнике.

советы
лайфхаки
Мыло
экономия
Валерия Мартынович
В. Мартынович
