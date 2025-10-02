Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 16:51

Почему нельзя протирать унитаз туалетной бумагой: шокирующая правда о привычке, которая разрушает вашу сантехнику

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многие считают, что для очистки унитаза достаточно протереть его туалетной бумагой. Однако такая привычка может сильно навредить сантехнике.

Дело в том, что постоянное трение бумаги о пластиковую поверхность создает микроцарапины. Со временем в них скапливаются бактерии и грязь, а такие царапины становятся видны глазу. Пластик теряет блеск, становится шероховатым и неприятным на ощупь.

Для безопасной чистки используйте только мягкие материалы: специальные тряпки, деликатные губки или салфетки из микрофибры. Современные средства для уборки разработаны с учетом особенностей материалов и обеспечивают эффективную очистку без риска повреждения поверхности.

Ранее сообщалось, что застарелый жир и нагар на плите кажутся непобедимыми, заставляя тратить деньги на дорогую химию. На самом деле решение проблемы годами лежит на полке в любом магазине и стоит копейки.

сантехника
уборка
советы
унитазы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
