17 октября 2025 в 12:45

Беру старые обмылки и иду к окну: дома тепло даже в -30, а весной нет липкости от скотча

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Беру старые обмылки и иду к окну! Дома тепло даже в -30, а весной нет липкости от скотча. Старые обмылки могут стать настоящей находкой для домашних лайфхаков! Один из самых простых и полезных способов — использовать их для заклейки окон перед холодами. Если в квартире нет современных стеклопакетов, мыльные ленты помогут защитить помещение от сквозняков и сохранить тепло даже в мороз. А когда холодный сезон закончится, то вам не придется оттирать противный скотч с рам.

Для этого натрите обмылок на терке или растворите в теплой воде, смочите в растворе бумажные или тканевые полоски и аккуратно заклейте все щели на окнах. Мыльный слой надежно перекрывает прохождение холодного воздуха, а весной его легко убрать: достаточно снять ленты и протереть поверхность влажной тряпкой — следов не останется.

Этот простой лайфхак удобнее, чем использование клея, который оставляет липкие пятна и требует дополнительной уборки. Так, то, что обычно отправляется в мусор, превращается в эффективное средство для экономии тепла в доме. А заодно и помогает поддерживать уют без лишних затрат.

Ранее мы рассказывали зачем бросать в унитаз лавровый лист. Гениальный лайфхак хозяек.

