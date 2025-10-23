Этот соус готовится одной рукой – сладко-острый джем к мясу вместо магазинного кетчупа

Этот соус — настоящая магия вкуса, способная преобразить даже самое простое блюдо. Его сложно описать словами: в нем гармонично сочетается сладость, легкая кислинка и согревающая острота. Всего одна баночка на столе — и ваши сырная тарелка, запеченное мясо или обычные бутерброды превращаются в изысканное угощение.

Готовлю я так: обязательно надеваю перчатки. Очищаю от семян один килограмм сладкого красного перца и 200 граммов острого, промываю их и измельчаю в блендере до состояния пюре. Переливаю массу в кастрюлю с толстым дном, добавляю 500 мл яблочного уксуса и почти весь килограмм сахара. Варю на среднем огне без крышки около 40–50 минут, пока смесь не уварится. Столовую ложку сахара смешиваю с 20 граммами пектина. Всыпаю эту смесь в кипящий джем, интенсивно помешивая, и варю еще 3-4 минуты до загустения. Горячий соус разливаю по стерильным банкам и закатываю. Для пикантной нотки можно заменить часть уксуса на сок граната или смородины.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.