С этим рецептом вы станете поклонником кабачков! 2 яйца, 2 ложки муки и крахмала — и целая тарелка хрустящей закуски из кабачка готова. В ней нежная сочная овощная мякоть бесподобно контрастирует с хрустящей корочкой, а сочетание муки и крахмала создает идеальную текстуру, которая не размокает.

Вам понадобится: 2 средних кабачка, 2 яйца, 2 ст. л. муки, 2 ст. л. крахмала, соль, перец. Кабачки нарежьте вдоль длинными дольками толщиной 1–1,5 см, посолите и оставьте на 10 минут чтобы выделился сок, затем промокните бумажным полотенцем. В одной миске смешайте муку с крахмалом, солью и перцем, в другой взбейте яйца. Каждую дольку обваляйте в мучной смеси, затем обмакните в яйцо и снова в мучную смесь. Обжаривайте на хорошо разогретой сковороде с маслом по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки.

Эти дольки хороши как самостоятельная закуска с чесночным соусом или как гарнир к мясу!

