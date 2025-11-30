День матери
Прощайте, канапе! Делаю картофельные гнезда со шпротами — просто, сытно и безумно вкусно

Надоели эти бесконечные канапе, которые разваливаются в руках и не дают чувства сытости? Я с радостью говорю им «прощайте» и перехожу к чему-то по-настоящему основательному, вкусному и красивому. Картофельные гнезда со шпротами — это не просто закуска, а почти полноценное горячее блюдо, которое идеально подойдет и для фуршета, и для семейного ужина. В них есть все: хрустящая золотистая корочка, нежная картофельная основа и ароматная начинка с приятной дымной ноткой. Это та самая еда, что с первого кусочка вызывает стойкое ощущение уюта и праздника одновременно, при этом готовится на удивление просто.

Вам понадобится 500 граммов картофеля, 1 яйцо, 2 столовые ложки муки, 1 банка шпрот, 1 небольшая луковица, соль, перец и растительное масло для жарки. Картофель отварите в мундире до готовности, очистите и разомните в пюре без добавления молока или масла. Дайте ему полностью остыть. В остывшую массу добавьте яйцо, муку, соль и перец. Замесите однородное картофельное тесто. Теперь начинка: луковицу мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности. Шпроты разомните вилкой и смешайте с остывшим луком. Теперь формируем гнезда. Из картофельного теста скатайте шарики размером с небольшое яблоко. Сделайте в каждом углубление большим пальцем, слегка растягивая края, чтобы получилась аккуратная корзинка. В это углубление положите чайную ложку начинки из шпрот. Аккуратно выложите картофельные гнезда на хорошо разогретую сковороду с маслом. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до красивого золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной или свежими овощами.

