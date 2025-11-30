Селедка под шубой устарела! Делаю салат «Изумрудный дракон» с авокадо и тунцом. Только 5 ингредиентов

Признавайтесь, ведь вам тоже надоела эта вечная шуба? Она неизменный атрибут праздника, но сколько же можно! Давайте оставим бабушкины рецепты в прошлом и сделаем шаг навстречу современной, быстрой и невероятно вкусной кухне. Вашему вниманию — салат «Изумрудный дракон». В нем нет ни грамма майонеза, а готовится он быстрее, чем вы дочитаете этот текст. Это не просто салат, а настоящий взрыв свежести: кремовое авокадо, сочный тунец и хрустящий огурец создают идеальный баланс. Это блюдо для тех, кто ценит свое время, следит за питанием, но не готов жертвовать вкусом. Он доказывает, что для кулинарного волшебства иногда достаточно всего пяти компонентов.

Вам понадобится: 1 спелое авокадо, 1 банка консервированного тунца в собственном соку (около 150 г), 1 свежий огурец, пучок зеленого лука и сок половинки лайма. Начните с авокадо: разрежьте его пополам, удалите косточку, мякоть извлеките ложкой и нарежьте крупными дольками. Сразу же сбрызните соком лайма — это сохранит его изумрудный цвет. Огурец нарежьте тонкими полукольцами, а зеленый лук — мелкими колечками. В красивом салатнике разомните вилкой тунца, предварительно слив лишнюю жидкость. К тунцу аккуратно добавьте авокадо, огурец и лук. Не перемешивайте салат грубо, просто слегка соедините ингредиенты, чтобы авокадо частично превратилось в нежный крем. Посолите по вкусу, еще раз сбрызните оставшимся соком лайма — и можно подавать. Этот салат невероятно хорош сразу, пока огурец сохраняет свою хрустящую текстуру.

